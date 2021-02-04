Sadakatsiz'in diş sıktıran Derin'i Melis Sezen ve kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! "Gerçekten Melis'in kardeşi misin?"
Sadakatsiz'in izlerken diş sıktıran Derin'i Melis Sezen ve kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Ali'nin herkesin içinde "Burası benim evim değil" demesiyle öfkelenen ve gerçek yüzünü ortaya çıkaran Derin, Ali'ye karşı sergilediği sert tutumla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede en çok konuşulan ünlüler arasında yer alan 24 yaşındaki Melis Sezen ve erkek kardeşi Polat Sezen'in fotoğrafını görenler, "Gerçekten Melis'in kardeşi misin?" sorusunu sormadan geçemiyor. Kimileri abla-kardeşi çok benzetiyor kimileri ise 'uzaktan yakından alakaları yok' diyor. İşte Melis Sezen başta olmak üere ünlülerin kardeşleri...
Sadakatsiz'in izlerken diş sıktıran Derin'i Melis Sezen ve kardeşini görenler gözlerine inanamıyor! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Ali'nin herkesin içinde "Burası benim evim değil" demesiyle öfkelenen ve gerçek yüzünü ortaya çıkaran Derin, Ali'ye karşı sergilediği sert tutumla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede en çok konuşulan ünlüler arasında yer alan 24 yaşındaki Melis Sezen ve erkek kardeşi Polat Sezen'in fotoğrafını görenler, "Gerçekten Melis'in kardeşi misin?" sorusunu sormadan geçemiyor. Kimileri abla-kardeşi çok benzetiyor kimileri ise 'uzaktan yakından alakaları yok' diyor. İşte Melis Sezen başta olmak üere ünlülerin kardeşleri...
Sadakatsiz'in yuva yıkan kadını Derin... Son günlerin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Melis Sezen, oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiriyor. 24 yaşındaki güzel oyuncunun özel hayatını merak eden sosyal medya kullanıcıları, Melis Sezen'in kardeşini görünce ufak çaplı brir şok yaşıyor. Kimileri abla-kardeşi birbirlerine çok benzetiyor, kimileri ise babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmeni olan Melis Sezen'in kardeşi Polat ile yakından uzaktan alakaları yok diyor.