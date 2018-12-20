Esra Erol bile bu ihanete şaştı kaldı! (2018 yılında boşanan ünlüler)
2018 yılı magazin dünyasının ünlü isimlerinin ayrılık yılı oldu. En ayrılmaz denilen çiftlerin bile ayrıldığı yıl oldu. Kimileri güzelce yollarını ayırdı, kimileri büyük skandallarla günlerce konuşuldu. İşte magazin dünyasında 2018 yılında boşanan ünlüler.
20 Aralık 2018 Perşembe, 15:32:31 Güncelleme: 16:04:09
31 Aralık 2015'te Edip Burak Ertoğan ile yurt dışında evlenen Gonca Vuslateri, boşanacağını da sosyal medyadan ''Eşim Burak Ertoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz'' sözleriyle duyurmuştu.
Ve çift 30 Nisan 2018'de boşandı.
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