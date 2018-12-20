Esra Erol bile bu ihanete şaştı kaldı! (2018 yılında boşanan ünlüler)

2018 yılı magazin dünyasının ünlü isimlerinin ayrılık yılı oldu. En ayrılmaz denilen çiftlerin bile ayrıldığı yıl oldu. Kimileri güzelce yollarını ayırdı, kimileri büyük skandallarla günlerce konuşuldu. İşte magazin dünyasında 2018 yılında boşanan ünlüler.

20 Aralık 2018 Perşembe, 15:32:31 Güncelleme: 16:04:09
Esra Erol bile bu ihanete şaştı kaldı! (2018 yılında boşanan ünlüler)

2009 yılında, Burak Yılmaz'ın kendi kına gecesinde Rus kızlarla eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası tartışan İstem Atilla - Burak Yılmaz çifti, düğünden iki gün önce ayrılmıştı.

Esra Erol bile bu ihanete şaştı kaldı! (2018 yılında boşanan ünlüler)

Çift, 5 yıl sonra barışıp evlendi fakat 2018 yılında İstem Atilla, eşi Burak Yılmaz'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Esra Erol bile bu ihanete şaştı kaldı! (2018 yılında boşanan ünlüler)

31 Aralık 2015'te Edip Burak Ertoğan ile yurt dışında evlenen Gonca Vuslateri, boşanacağını da sosyal medyadan ''Eşim Burak Ertoğan'la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz'' sözleriyle duyurmuştu.

Ve çift 30 Nisan 2018'de boşandı.

Esra Erol bile bu ihanete şaştı kaldı! (2018 yılında boşanan ünlüler)

Esra Erol'da programında stüdyo şefliği yapan ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök, yine Esra Erol'un orkestra şefliğini yapan 7 yıllık eşi Emrah Albayrak tarafından ihanete uğradı.

Esra Erol bile bu ihanete şaştı kaldı! (2018 yılında boşanan ünlüler)

Eda Gök kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi aynı zamanda orkestranın da solisti olan Burcu Sinem Ünsal ile aldatan eşinden 6 ay önce tek celsede boşandı.

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