Esra Dermancıoğlu'nun gözünden sakındığı kızı Refia kendisinin aynısı! Bir Küçük Gün Işığı'nın cazgır Ümran'ının kızı meğer...
Bir Küçük Gün Işığı'nın Ümran'ı Esra Dermancıoğlu'nun gözünden sakındığı kızı Refia'ya bakın! Başrollerinde Berk Oktay, Seray Kaya'nın yer aldığı yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Ümran karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, kızı Refia ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızını görenler adeta hayran kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, Dermancıoğlu'na 'Ne kadar zarif ve güzel bir kızınız var' yorumunda bulundu. İşte Esra Dermancıoğlu'nun güzeller güzeli kızı...
17.10.2022 10:15 - Son Güncelleme: 17.10.2022 10:15
Ümran, köklü bir aileye mensup, geleneklerine bağlı, otoriter bir kadın. Ailesi onun tüm dünyasıdır. Çocuklarını korumak için yapmayacağı şey yoktur, gerekirse onları kendilerinden bile korumaya kararlıdır. Fırat, hamurunu kendi yoğurduğu ustalık eseriyken Dila ömrünün en zor sınavı… Ama hayatta en çetrefil sınavlar beklemediklerimizden gelir. Ümran, Dila'yla meşgulken asıl tehlikenin Fırat'tan geldiğini göremez.
Bir Küçük Gün Işığı dzisinde canlandırdığı Ümran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu, kızı Refia ile gündeme geldi.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Refia'yı annesi Esra Dermancıoğlu'na benzeterek 'ikizi gibi' yorumunda bulundu.