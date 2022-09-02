Esra Dermancıoğlu’nun eski eşi ve kızına bakın! İhanetini yakaladığı 7 yıllık eşini tek celsede boşamıştı! ’Şeker bir adam ama yani sıkılmış’

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından çektiği videolar ile de sık sık gündeme gelen Esra Dermancıoğlu şimdilerde rol aldığı yeni dizisi için çekimden çekime koşturuyor. Seray Kaya ve Berk Oktay gibi ünlü oyuncularla aynı kadroda yer alan Dermancıoğlu son olarak dzi çekimleri arasında karavanında çektiği video ile çok konuşulmuştu. Seda Sayan taklidi yaptığı videosu 55 binden fazla beğeni almıştı. Ünlü oyuncu bu kez de eski eşi ve kızı ile gündeme geldi.