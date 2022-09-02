Esra Dermancıoğlu'nun eski eşi ve kızına bakın! İhanetini yakaladığı 7 yıllık eşini tek celsede boşamıştı! 'Şeker bir adam ama yani sıkılmış'
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor. 53 yaşındaki oyuncunun eski eşi ve kızı gündeme geldi. 19 yaşına basan Refia annesinin tıpa tıp aynısı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Dermancıoğlu, kızını ise nadiren sosyal medyadan paylaşıyor. Son olarak kızının isteği üzerine paylaşım yapan oyuncu, açıklama kısmına, ''Refia. Belki çoğunuz bir kızım olduğunu bile bilmez... saklı kalmasını istedim hala da saklı aslında. onun isteği doğrultusunda onu paylaşıyorum ara ara...'' notunu düşmüştü. Esra Dermancıoğlu bir röportajında kızının babası ile ihanet nedeniyle boşandığını anlatmıştı. 'Şeker bir adam ama yani sıkılmış' İşte detaylar...
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından çektiği videolar ile de sık sık gündeme gelen Esra Dermancıoğlu şimdilerde rol aldığı yeni dizisi için çekimden çekime koşturuyor. Seray Kaya ve Berk Oktay gibi ünlü oyuncularla aynı kadroda yer alan Dermancıoğlu son olarak dzi çekimleri arasında karavanında çektiği video ile çok konuşulmuştu. Seda Sayan taklidi yaptığı videosu 55 binden fazla beğeni almıştı. Ünlü oyuncu bu kez de eski eşi ve kızı ile gündeme geldi.
7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Esra Dermancıoğlu, üniversite eğitimini İsviçre'de Franklin College'de Sanat Tarihi üzerine yaptı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Doksanlar ve Galip Derviş dizilerinde rol alan Esra Dermancıoğlu, bir dönem de Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hala karakterine hayat vermişti.