Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'uydu... Bülent Polat'tan kahreden haber: "Güle güle yakışıklım”
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'uydu... Bülent Polat'tan kahreden haber geldi. Atv'nin reyting rekoları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakteri ile milyonları ekran başına kilitliyordu başarılı oyuncu. Eşi ve iki evladı ile mutlu bir yuvası olan ve sosyal medyada da oldukça dikkat çeken oyunculardan olan Bülent Polat Instagram paylaşımıyla sevenlerini üzdü.
02.09.2022 17:47 - Son Güncelleme: 02.09.2022 18:18
"GÜLE GÜLE YAKIŞIKLIM"
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'uydu... Bülent Polat'tan kahreden haber geldi.
Evli ve iki çocuk babası olan başarılı oyuncu Bülent Polat son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakteri ile karşımıza çıkmıştı. Altı yaşında Doğa adında bir kızı olan Bülent Polat, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı ve oğlunu kucağına aldı.
ACI HABERLE SARSILDI
Bülent Polat, bu sabah aldığı acı haberle sarsıldı. Polat'ın 87 yaşındaki babası Hasan Polat bu sabah İstanbul Avcılar'daki evinde vefat etti.