Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'uydu... Bülent Polat'tan kahreden haber: "Güle güle yakışıklım”

Evli ve iki çocuk babası olan başarılı oyuncu Bülent Polat son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karakteri ile karşımıza çıkmıştı. Altı yaşında Doğa adında bir kızı olan Bülent Polat, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı ve oğlunu kucağına aldı.

Bülent Polat acı haberi paylaşımıyla duyurdu | VİDEO