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Haberler Magazin Esra Bilgiç’in eski haline bakın! Estetikli mi doğal mı derken sosyal medya ikiye bölündü! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Esra Bilgiç’in eski haline bakın! Estetikli mi doğal mı derken sosyal medya ikiye bölündü! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde sergilediği performanslarla büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanına katılan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem olurken eski haliyle kafa karıştırdı. Bazı Instagram sayfaları tarafından yayınlanan ünlü oyuncunun yıllar önceki hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi 'estetik güzeli' derken kimisi ünlü oyuncunun yaş aldıkça yüzünün oturduğunu dile getirdi. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o fotoğraflar...

29.06.2022 18:13 - Son Güncelleme: 29.06.2022 18:13
Esra Bilgiç’in eski haline bakın! Estetikli mi doğal mı derken sosyal medya ikiye bölündü! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Esra Bilgiç’in eski haline bakın! Estetikli mi doğal mı derken sosyal medya ikiye bölündü! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken ünlü oyuncunun eski hali de bazı Instagram sayfaları tarafından yayınlandı.

Esra Bilgiç’in eski haline bakın! Estetikli mi doğal mı derken sosyal medya ikiye bölündü! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Oyuncunun yıllar önceki hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi 'estetik güzeli' derken kimisi ünlü oyuncunun yaş aldıkça yüzünün oturduğunu dile getirdi.

Esra Bilgiç’in eski haline bakın! Estetikli mi doğal mı derken sosyal medya ikiye bölündü! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Her haliyle güzel" diyerek Bilgiç'i iltifat yağmuruna tuttu.

Esra Bilgiç’in eski haline bakın! Estetikli mi doğal mı derken sosyal medya ikiye bölündü! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

İşte başta Esra Bilgiç olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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