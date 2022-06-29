Esra Bilgiç’in eski haline bakın! Estetikli mi doğal mı derken sosyal medya ikiye bölündü! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...
Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde sergilediği performanslarla büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanına katılan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem olurken eski haliyle kafa karıştırdı. Bazı Instagram sayfaları tarafından yayınlanan ünlü oyuncunun yıllar önceki hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi 'estetik güzeli' derken kimisi ünlü oyuncunun yaş aldıkça yüzünün oturduğunu dile getirdi. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o fotoğraflar...
29.06.2022 18:13 - Son Güncelleme: 29.06.2022 18:13
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.