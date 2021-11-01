Esra Bilgiç kapris üstüne kaprisle set ekibine yaka silktirdi o da bu hastalığa tutuldu! Bir isteği için tüm seti harcadı ilallah ettirdi
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle şöhretler kapısından içeri giren sonrasında Ramo adlı dizide Sibel karakterine hayat veren, Diriliş Ertuğrul'un yayınlandığı ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, soluğu sık sık Pakistan'da alıyor. Daha önce de Pakistan'da çekimlere giden Esra Bilgiç, Pakistan'da bir markanın yüzü oldu. Ancak bu markanın reklam çekimlerinden öyle haberler geldi ki hiçte Esra Bilgiç'ten duymaya alışkın olmadığımız cinsten. İddialar sonrası sosyal medyada 'Esra Bilgiç de şöhret hastalığına yakalanmış' yorumları yapıldı.
01.11.2021 09:53
- Son Güncelleme: 01.11.2021 09:53
Güzelliğiyle dillerden düşmeyen ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in, reklam setinde çalışanlara ve oyunculara kök söktürdüğü iddia ediliyor.
Diriliş Ertuğrul ile Ramo dizileriyle kariyerinde yükselişe geçen oyuncu Esra Bilgiç, son olarak Pakistan'daki Mezan firmasına reklam yıldızı olarak seçildi.
Çalışmaları yaklaşık 5 gün sürecek olan reklamın, İstanbul'daki çekimleri devam ediyor. İddialara göre; firmanın yıldız seçtiği Esra Bilgiç'in setteki hal ve tavırları çalışanları çileden çıkarttı.