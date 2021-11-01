Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattığı iddia edilen Tanju Çolak'ı resmen açıkladı 'onu silmedim!' Gülben Ergen'e salladı ortalık karıştı
1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar bu sözleriyle çok konuşulacak. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar katıldığı bir programda hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. Bir süre önce Coşkun Sabah'ın 'Hülya beni Tanju Çolak'la aldattı' açıklamasından sonra ilk kez Çolak hakkında konuşan Avşar kızı, bir dönem kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'le yeni bir kavganın da ateşini fitilledi.
Hülya Avşar yine açıklamalarıyla gündemde... Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Hülya Avşar'ın bir dönem aşk yaşadığı Tanju Çolak ve kavgalı olduğu Gülben Ergen hakkında kullandığı sözler, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Hülya Avşar'ın olay yaratan o açıklamaları...
Bir gün sette Fatma Girik'ten tokat yediğini ve bu tokatın üzerinde parmağının çıktğını itiraf eden Hülya Avşar, "Buna benzer çok şey yaşadım" ifadelerini kullandı.
Ricky Martin ile yaşadığı popo elleme anısının sorulması üzerine, o gün eve giderken çok korktuğunu eşi Kaya Çilingiroğlu'na, "Ben bugün bir şey yaptım, Ricky Martin'in poposunu elledim" dediğini söyledi. Bunun üzerine Çilingiroğlu'nun önce bir duraksadığını daha sonra ise "Ne yapalım iş icabı olmuştur" yanıtını verdiğini söyledi.
GÜLBEN'E 'DEMODE' DEDİ
, "Gülben Ergen'le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?" sorusuna önce teniste rakibinin bile olamayacağını esprili bir dille anlattı, ardından da Ergen için "demode" sözcüğünü kullandı.