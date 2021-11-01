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Haberler Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattığı iddia edilen Tanju Çolak'ı resmen açıkladı 'onu silmedim!' Gülben Ergen'e salladı ortalık karıştı

Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattığı iddia edilen Tanju Çolak'ı resmen açıkladı 'onu silmedim!' Gülben Ergen'e salladı ortalık karıştı

1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar bu sözleriyle çok konuşulacak. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hülya Avşar katıldığı bir programda hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. Bir süre önce Coşkun Sabah'ın 'Hülya beni Tanju Çolak'la aldattı' açıklamasından sonra ilk kez Çolak hakkında konuşan Avşar kızı, bir dönem kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'le yeni bir kavganın da ateşini fitilledi.

01.11.2021 11:35 - Son Güncelleme: 01.11.2021 11:35
Hülya Avşar Coşkun Sabah’ı aldattığı iddia edilen Tanju Çolak’ı resmen açıkladı ’onu silmedim!’ Gülben Ergen’e salladı ortalık karıştı

Hülya Avşar yine açıklamalarıyla gündemde... Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Hülya Avşar'ın bir dönem aşk yaşadığı Tanju Çolak ve kavgalı olduğu Gülben Ergen hakkında kullandığı sözler, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Hülya Avşar'ın olay yaratan o açıklamaları...

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Hülya Avşar Coşkun Sabah’ı aldattığı iddia edilen Tanju Çolak’ı resmen açıkladı ’onu silmedim!’ Gülben Ergen’e salladı ortalık karıştı

"BUNA BENZER ÇOK ŞEY YAŞADIM"
Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatın hatırlatılması üzerine,"İnsan kıyamıyor tabii rol arkadaşına tokat atmaya ama yiye yiye zamanlar atmayı da öğreniyorsunuz" dedi

Hülya Avşar Coşkun Sabah’ı aldattığı iddia edilen Tanju Çolak’ı resmen açıkladı ’onu silmedim!’ Gülben Ergen’e salladı ortalık karıştı

Bir gün sette Fatma Girik'ten tokat yediğini ve bu tokatın üzerinde parmağının çıktğını itiraf eden Hülya Avşar, "Buna benzer çok şey yaşadım" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar Coşkun Sabah’ı aldattığı iddia edilen Tanju Çolak’ı resmen açıkladı ’onu silmedim!’ Gülben Ergen’e salladı ortalık karıştı

Ricky Martin ile yaşadığı popo elleme anısının sorulması üzerine, o gün eve giderken çok korktuğunu eşi Kaya Çilingiroğlu'na, "Ben bugün bir şey yaptım, Ricky Martin'in poposunu elledim" dediğini söyledi. Bunun üzerine Çilingiroğlu'nun önce bir duraksadığını daha sonra ise "Ne yapalım iş icabı olmuştur" yanıtını verdiğini söyledi.

Hülya Avşar Coşkun Sabah’ı aldattığı iddia edilen Tanju Çolak’ı resmen açıkladı ’onu silmedim!’ Gülben Ergen’e salladı ortalık karıştı

GÜLBEN'E 'DEMODE' DEDİ

, "Gülben Ergen'le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?" sorusuna önce teniste rakibinin bile olamayacağını esprili bir dille anlattı, ardından da Ergen için "demode" sözcüğünü kullandı.

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