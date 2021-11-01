Hülya Avşar Coşkun Sabah’ı aldattığı iddia edilen Tanju Çolak’ı resmen açıkladı ’onu silmedim!’ Gülben Ergen’e salladı ortalık karıştı

Ricky Martin ile yaşadığı popo elleme anısının sorulması üzerine, o gün eve giderken çok korktuğunu eşi Kaya Çilingiroğlu'na, "Ben bugün bir şey yaptım, Ricky Martin'in poposunu elledim" dediğini söyledi. Bunun üzerine Çilingiroğlu'nun önce bir duraksadığını daha sonra ise "Ne yapalım iş icabı olmuştur" yanıtını verdiğini söyledi.