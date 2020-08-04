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Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin kopyası

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca milyonları kendisine hayran bıraktı. Özel hayatı merak edilen Oktay Kaynarca'nın ailesini görmeye hazır mısınız? Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. EDHO'nun sevilen ismi İşte Oktay Kaynarca'nın 5 kardeşi var. Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca ile olan benzerliği ise herkesi çok şaşırtacak! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'inin kardeşleri...

04.08.2020 11:37 - Son Güncelleme: 04.08.2020 11:37
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin kopyası

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca'nın kardeşleri ile benzerlikleri sizi çok şaşırtacak. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

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Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin kopyası

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin kopyası
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin kopyası

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Hepsi birbirinin kopyası

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