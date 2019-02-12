Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın acı sırrı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı ağır abisi Oktay Kaynarca'nın dizideki rolünü bu denli iyi oynamasının sebebi belki de geçmişinde yaşadığı acılara bağlıdır... Oktay Kaynarca'nın babasıyla ilgili acı sırrını öğrenmeye hazır mısınız? İşte Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin babaları...