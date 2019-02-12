Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın acı sırrı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reisi Oktay Kaynarca, gerek oyunculuğuyla gerek karizmatik duruşuyla izleyiciden tam puan almaya devam ediyor. 54 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın hayat hikayesi ve hakkında tüm bilinmeyenler hayranları tarafından merak ediliyor. EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca'nın baba olmadan dizide baba rolünü hakkını vererek oynaması izleyicinin dilinden düşmezken, Kaynarca'nın babası hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın mavi gözlü yakışıklı oyuncusu Oktay Kaynarca'nın ve diğer ünlülerin babaları...
12.02.2019 17:32
- Son Güncelleme: 12.02.2019 17:32
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