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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın acı sırrı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reisi Oktay Kaynarca, gerek oyunculuğuyla gerek karizmatik duruşuyla izleyiciden tam puan almaya devam ediyor. 54 yaşındaki Oktay Kaynarca'nın hayat hikayesi ve hakkında tüm bilinmeyenler hayranları tarafından merak ediliyor. EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca'nın baba olmadan dizide baba rolünü hakkını vererek oynaması izleyicinin dilinden düşmezken, Kaynarca'nın babası hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın mavi gözlü yakışıklı oyuncusu Oktay Kaynarca'nın ve diğer ünlülerin babaları...

12.02.2019 17:32 - Son Güncelleme: 12.02.2019 17:32
Eşkıya Düyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın acı sırrı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yakışıklı ağır abisi Oktay Kaynarca'nın dizideki rolünü bu denli iyi oynamasının sebebi belki de geçmişinde yaşadığı acılara bağlıdır... Oktay Kaynarca'nın babasıyla ilgili acı sırrını öğrenmeye hazır mısınız? İşte Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin babaları...

Eşkıya Düyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın acı sırrı!

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Eşkıya Düyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın acı sırrı!

PINAR ALTUĞ

Eşkıya Düyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın acı sırrı!

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya'nın babası Mustafa Sarıkaya

Eşkıya Düyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın acı sırrı!

GAMZE ÖZÇELİK

Gamze Özçelik ile babası Talat Özçelik

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