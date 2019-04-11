Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızından Trabzonspor'a gönderme! İşte EDHO oyuncularının tuttuğu takımlar!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. son bölümde Trabzonspor'a gönderme yapıldı. Atv'nin 4 sezondur devam eden ve yeni sezonda da izleyicisini yalnız bırakmayan EDHO son bölümde Hızır ile Tufan arasında geçen fıkra tadında diyalog, Trabzonsporluların bir hayli hoşuna gitti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal gerçekten Trabzonsporlu mu? İşte EDHO oyuncularının tuttuğu takımlar...
11.04.2019 17:41
- Son Güncelleme: 11.04.2019 17:50
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. son bölümde Trabzonspor'a ve bordo mavili taraftara göz kırptı. Atv'nin sevilen dizisi EDHO son bölümde Hızır Reis ile Tufan arasındaki fıkra gibi diyalog şöyle gelişti...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 132. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE!
HIZIR: Oğlunun yaralandığını annesi biliyor mu?
TUFAN: Hayır, memlekete gönderdiğimi söyledim.
HIZIR: Peki inandı mı?
TUFAN: İnandı tabii.
Ben karıma hiç yalan söylemedim ki.
HIZIR: (Şaşkınlıkla Tufan'ın yanında oturan oğluna bakar) Ee bu yalan değil mi şimdi? Oğlun burada, yanında duruyor işte.
TUFAN: Sen anlat Kemal.
KEMAL: Bize her yer Trabzon değil mi Hızır Ağabey?
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