Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızından Trabzonspor'a gönderme! İşte EDHO oyuncularının tuttuğu takımlar!

HIZIR: Oğlunun yaralandığını annesi biliyor mu?

TUFAN: Hayır, memlekete gönderdiğimi söyledim.

HIZIR: Peki inandı mı?

TUFAN: İnandı tabii.

Ben karıma hiç yalan söylemedim ki.

HIZIR: (Şaşkınlıkla Tufan'ın yanında oturan oğluna bakar) Ee bu yalan değil mi şimdi? Oğlun burada, yanında duruyor işte.

TUFAN: Sen anlat Kemal.

KEMAL: Bize her yer Trabzon değil mi Hızır Ağabey?