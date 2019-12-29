Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba paylaştı sosyal medya çalkalandı! Ozan'dan nagara şov

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba Instgram'da herkesi coşturdu. Nagara çalan Ozan Akbaba'nın müziğie olan kabiliyeti sosyal medya gündemine oturdu. Hem yakışıklı hem de 10 parmağında 10 marifet olan Ozan Akbaba'nın memleketi merak konusu oldu. İşte Ozan Akbaba'nın ve diğer ünlülerin memleketi...

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