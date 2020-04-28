RAMAZAN İMSAKİYE
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi şoke etti! Herkes Özgü Namal sanıyordu ama...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali (165. bölüm) bölümüyla Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor! EDHO'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığı ve 6 yıl sonra yollarını ayırdıkları biliniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi bakın kimmiş...

28.04.2020 18:29 - Son Güncelleme: 28.04.2020 18:34
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi şoke etti! Herkes Özgü Namal sanıyordu ama...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Reis karakteri ile gönüllere taht kuran Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını bilmeyen yok. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın 2012 - 2013 yılları arasında başından geçen evliliği pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

EDHO SEZON FİNALİ (165. BÖLÜM) FRAGMANI İZLE - TIKLA

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi şoke etti! Herkes Özgü Namal sanıyordu ama...

ESRA BİLGİÇ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi şoke etti! Herkes Özgü Namal sanıyordu ama...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi şoke etti! Herkes Özgü Namal sanıyordu ama...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi şoke etti! Herkes Özgü Namal sanıyordu ama...

ESRA BİLGİÇ - GÖKHAN TÖRE

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