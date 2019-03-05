Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın hangi takımı tutuyor? (Ünlülerin tuttuğu takımlar)

Oktay Kaynarca - Eskişehirspor

İstanbul'da doğup büyüyen ancak baba tarafı Malatya, anne tarafı Elazığlı olan Oktay Kaynarca, çocukluğundan beri Eskişehirspor taraftarı. Büyük takımlara karşı küçük bir takımın taraftarı olmayı tercih eden Kaynarca, "Anadolu takımlarının hiçbir şeyleri yok. Onların başarıları 10 kat daha değerli." diyerek bu tutkusunun nedenini açıklamıştı.