Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca bakın hangi takımı tutuyor? (Ünlülerin tuttuğu takımlar)
atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 127'nci bölümü ile yine milyonları ekrana kilitleyecek. Peki EDHO'nun Hızır Çakırbeylisi Oktay Kaynarca sizce hangi takımı fanatik derecede destekliyor? Oktay Kaynarca ve birçok ünlünün tuttuğu takımları sizler için derledik...
05.03.2019 19:52
- Son Güncelleme: 05.03.2019 20:49
Oktay Kaynarca - Eskişehirspor
İstanbul'da doğup büyüyen ancak baba tarafı Malatya, anne tarafı Elazığlı olan Oktay Kaynarca, çocukluğundan beri Eskişehirspor taraftarı. Büyük takımlara karşı küçük bir takımın taraftarı olmayı tercih eden Kaynarca, "Anadolu takımlarının hiçbir şeyleri yok. Onların başarıları 10 kat daha değerli." diyerek bu tutkusunun nedenini açıklamıştı.
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