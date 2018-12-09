Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ından üzen haber! Tarık Ünlüoğlu EDHO'ya veda mı edecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. yeni bölüm fragmanı merakla beklenirken EDHO hakkında akıl karıştıran bir konu kulislerde konuşulmaya başladı. Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncularından Tarık Ünlüoğlu'nun, Kasım ayında akciğerlerinde sorun olduğu belirtilmişti. Dizide kendisine verilen zehiri yurt dışına gidip tedavi ettireceğini söyleyen Ünal Kaplan'ın, EDHO'dan ayrılmak üzere olduğu izleyiciler arasında konuşulmaya başladı.

9 Aralık 2018 Pazar, 17:38:01 Güncelleme: 18:01:39
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın Ünal Kaplanından üzen haber! Tarık Ünlüoğlu EDHOya veda mı edecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'ndan 3 hafta önce üzücü haber geldi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın Ünal Kaplanından üzen haber! Tarık Ünlüoğlu EDHOya veda mı edecek?

EDHO'nun Ünal Kaplan'ının akciğerlerinde sorun olduğu öğrenildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın Ünal Kaplanından üzen haber! Tarık Ünlüoğlu EDHOya veda mı edecek?

Ünlüoğlu'na bu süreçte en büyük destek ise eşi Gülenay Kalkan'dan geliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın Ünal Kaplanından üzen haber! Tarık Ünlüoğlu EDHOya veda mı edecek?

ÜNAL KAPLAN EDHO'DAN AYRILIYOR MU?

EDHO 118. son bölümde ortalık biraz durulunca kendisine verilen zehirin tedavisi için yurt dışına gideceğini söyleyen Ünal Kaplan, izleyicinin kafasında soru işareti oluşturdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın Ünal Kaplanından üzen haber! Tarık Ünlüoğlu EDHOya veda mı edecek?

Gözlerinden hiçbir şey kaçmayan EDHO izleyicisi, Ünal Kaplan karakterini canlandıran Tarık Ünlüoğlu'nun gerçek hayattaki rahatızlığından dolayı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinde olmayacağını düşünmeye başladı.

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