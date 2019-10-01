Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'u çıldırtan yorum: Maşallah çocuk büyümüş
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile Sedef Adası'nda düzenlenen bir düğüne davetliydi. Düğünde çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Pınar Altuğ, paylaşımına gelen yorumlara kayıtsız kalamadı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın yaş farkına gönderme yapan sosyal medya takipçileri, ikiliyi fotoğraftaki boy farkıyla da eleştirdi. İşte, Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ'un boy farkı ve sosyal medyadan gelen eleştiriler...
Çocuklar Duymasın adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, geride bıraktığımız akşam eşi Yağmur Atacan'la birlikte Sedef Adası'nda gerçekleştirilen bir düğünde boy gösterdi. Sezonun trend rengi fuşya mini bir elbise tercih eden Pınar Altuğ, her zamanki gibi yine bronz teniyle dikkat çekti. Kıyafetini burnu açık siyah bir botla kombinleyen Altuğ'un eşi ise lacivert keten bir takım tercih etti ve altına da spor ayakkabı giymekle yetindi. İkilinin boy farkı ise merak konusu oldu...
ELEŞTİREL YORUMLARI YANITSIZ BIRAKMADI
Aralarındaki yaş farkı dolayısıyla sürekli olarak takipçilerinin acımasız yorumlarına maruz kalan Altuğ, yaptığı paylaşım sonrasında yine pek çok yorum aldı. Özellikle kocası ile arasındaki yaş farkı üzerine kurulu yorumları yanıtsız bırakmayan Pınar Altuğ daha birçok yorumu da yanıtladı.