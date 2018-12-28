Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan karakterini canlandıran Tarık Ünlüoğlu, bir süredir yaşadığı akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı sevenlerin üzerken eşi Gülenay Kalkan'dan sevindiren haber geldi. EDHO'nun Ünal Kaplanı erken teşhis sayesinde zor günleri geride bıraktı...
28 Aralık 2018 Cuma, 10:50:17 Güncelleme: 10:55:38
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN EŞİ: ONUN NEŞESİ ASLA EKSİLMEZ
Erken teşhisin önemine dikkat çeken Gülenay Kalkan ise, şöyle konuştu: "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık'ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık atlattı çok şükür" dedi.
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