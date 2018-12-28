Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ünal Kaplan karakterini canlandıran Tarık Ünlüoğlu, bir süredir yaşadığı akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun hastalığı sevenlerin üzerken eşi Gülenay Kalkan'dan sevindiren haber geldi. EDHO'nun Ünal Kaplanı erken teşhis sayesinde zor günleri geride bıraktı...

28 Aralık 2018 Cuma, 10:50:17 Güncelleme: 10:55:38
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!

EDHO'NUN ÜNAL KAPLANI'NDAN SEVİNDİREN HABER!

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Tarık Ünlüoğlu'ndan sevindirici haber geldi. Oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, zor günleri geride bıraktıklarını ve eşinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerlerinde sorun olduğu gerekçesiyle tedavi altına alınmıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!

Enfeksiyon ve bronşlardaki lekeler nedeniyle tedavi gören usta oyuncu, önceki gün eşi Gülenay Kalkan ile Nişantaşı'nda bir davete katıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!

Ünlüoğlu her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Yılbaşında dostlarıyla Kıbrıs'a gideceklerini söyleyen oyuncu, hastalığıyla ilgili son durumu da anlattı: "Ocak ayından sonra son tetkikler yapılacak. Ama gayet sağlıklıyım ve keyfim yerinde. Bir sorun yok."

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu'dan sevindiren haber: Durumu iyi!

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN EŞİ: ONUN NEŞESİ ASLA EKSİLMEZ

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Gülenay Kalkan ise, şöyle konuştu: "Çok erken teşhis konulmuştu. Bu tür olaylarda motivasyon ve neşe çok önemli. Tarık'ta da hepsi var. Onun neşesi asla eksilmez ve çok mutlu. Allah her hastaya şifa versin. Tarık atlattı çok şükür" dedi.

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