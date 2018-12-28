Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu evlilikle ilgili neler söyledi?

Sen Anlat Karadeniz'de dillere destan aşk yaşayan Tahir ve Nefes'in gerçek hayatta kimleri böyle sevdiği herkes tarafından merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz'in güzel yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi kim? Atv'nin efsane dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, dün bir AVM'de görüntülendi. Muhabirlerin kendisine evlilikle ilgili yönelttiği soruya güzel oyuncu bakın ne cevap verdi...

28 Aralık 2018 Cuma, 09:55:15 Güncelleme: 10:31:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





