Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisi Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor. Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşamış ancak çift, 6 yıl sonra evliliklerini sonlandırmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...
24 Ocak 2019 Perşembe, 11:01:24 Güncelleme: 11:13:53
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