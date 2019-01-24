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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisi Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor. Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşamış ancak çift, 6 yıl sonra evliliklerini sonlandırmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

24 Ocak 2019 Perşembe, 11:01:24 Güncelleme: 11:13:53
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisi Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 53 yaşındaki Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını herkes biliyor. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın evliliğini pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisi Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

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Melek Baykal-Zafer Ergin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisi Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

Seda Sayan-Sinan Engin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisi Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın reisi Oktay Kaynarca'nın eski eşini kimse bilmiyor!

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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