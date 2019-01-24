Hülya Avşar'ın o fotoğrafı 'Yok artık' dedirtti! Sosyal medyayı salladı
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hülya Avşar, sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Selfie filmi ile hüsrana uğrayan Hülya Avşar yaşına rağmen Instagram'da paylaştığı pozlarla takipçilerinin beğenisini topluyor. Bu kez cesur davranan Hülya Avşar, makyajsız fotoğrafını paylaştı ve olanlar oldu. İşte başyta Hülya Avşar olmak üzere ünlülerin makyajsız fotoğrafları.
24 Ocak 2019 Perşembe, 09:35:29 Güncelleme: 10:11:54
Biz onları hep bakımlı ve makyajlı halleri ile görüyoruz ama özel hayatlarında bu kuralları yerle bir ediyorlar. Bunların başında da Hülya Avşar geliyor... Ünlülerin makyajsız halleri görenleri hayrete düşürecek cinsten. Şimdi onların bildiğiniz hallerini unutun. İşte başta Hülya Avşar olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri.
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