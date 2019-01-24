Hülya Avşar'ın o fotoğrafı 'Yok artık' dedirtti! Sosyal medyayı salladı

Biz onları hep bakımlı ve makyajlı halleri ile görüyoruz ama özel hayatlarında bu kuralları yerle bir ediyorlar. Bunların başında da Hülya Avşar geliyor... Ünlülerin makyajsız halleri görenleri hayrete düşürecek cinsten. Şimdi onların bildiğiniz hallerini unutun. İşte başta Hülya Avşar olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri.