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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ıydı! Atv'nin sevilen dizisi EDHO'ya geri döneceği iddia edilen Olgun Şimşek sosyal medya gündeminde. EDHO'ya Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle diziseverlerin odağında olan oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenilen ve evde karantinaya giren, şuanda da sağlık durumları iyi olan Olgun Şimşek ile eşi Zeynep Kocabeyoğlu'nun mutlu ailesi merak ediliyor. EDHO'da 'Kimsesiz'lerin babası Doğan babanın yetiştirdiği Kimsesiz Yaşar karakteri ile hayran bırakan oyuncu Olgun Şimşek'in eşi de güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Onu görenler başarılı isim Gupse Özay'a benzetiyor.

02.02.2021 09:14 - Son Güncelleme: 02.02.2021 09:21
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep Kocabeyoğlu'nu görenler, başarılı ve sevilen isim Gupse Özay'a benzetiyor. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Olgun Şimşek'in eşi ve ünlülerin hayat arkadaşları...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

OZAN AKBABA VE EŞİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

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Oğulları Ozan Ali Akbaba ile...

EDHO 181. FRAGMAN - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi