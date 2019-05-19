Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın karizmatik oyuncusu Ozan Akbaba'nın oğlunu görenler şok oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, 2 yıl önce Buket Arıkan ile dünyaevine girdi. EDHO'nun karizmatik oyuncusu Ozan Akbaba ile Buket Arıkan çifti, geçtiğimiz yıl oğulları Ozan Ali'yi kucaklarına aldılar. Ozan Akbaba, oğlu Ali'nin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca ortalık yıkıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ağır abi İlyas'ının oğlunun kime benzediği ise merak konusu oldu. İşte EDHO'nun sevilen oyuncusu Ozan Akbaba ve diğer ünlülerin çocukları...

19.05.2019 14:33 - Son Güncelleme: 19.05.2019 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





