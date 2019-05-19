Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın karizmatik oyuncusu Ozan Akbaba'nın oğlunu görenler şok oldu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, 2 yıl önce Buket Arıkan ile dünyaevine girdi. EDHO'nun karizmatik oyuncusu Ozan Akbaba ile Buket Arıkan çifti, geçtiğimiz yıl oğulları Ozan Ali'yi kucaklarına aldılar. Ozan Akbaba, oğlu Ali'nin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca ortalık yıkıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ağır abi İlyas'ının oğlunun kime benzediği ise merak konusu oldu. İşte EDHO'nun sevilen oyuncusu Ozan Akbaba ve diğer ünlülerin çocukları...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında babalık duygusunu ilk kez yaşadı. Başarılı oyuncu Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali ise, EDHO'nun yıldızının hayranları tarafından yakın merceğe alındı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba'nın oğlu sizce anneye mi yoksa babaya mı benziyor? İşte ünlü isimlerin çocukları...
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