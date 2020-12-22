Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın babasına bakın! 4 kuşak birbirinin aynı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın babasına bakın! Akbaba Ailesi'nin erkeklerinden 4 kuşak birbirinin aynı... EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ozan Akbaba, Instagram'dan paylaştığı 4 kuşak bir arada olan fotoğraf ile sosyal medya gündeminde. Fotoğrafta dede, baba, kendi ve oğlu bulunan Ozan Akbaba'nın ailesi ve bakışları dikkat çekerken, Ozan Ali'nin bakışları babasına benzetildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si ve ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...
22.12.2020 09:55
- Son Güncelleme: 23.12.2020 14:34
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın babasına bakın! 4 kuşak birbirinin aynı... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen 38 yaşındaki Ozan Akbaba sosyal medya gündeminde. Instagram'dan geçtiğimiz günlerde dedesi, babası, kendi ve oğlunun bulunduğu fotoğrafı paylaşan Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali'nin keskin bakışları da dahil olmak üzere 4 kuşak birbirine benzetildi. İşte Ozan Akbaba ve ünlülerin aileleri...
EDHO FRAGMAN 177. BÖLÜM - TIKLA
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