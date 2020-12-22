Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın babasına bakın! 4 kuşak birbirinin aynı... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı İlyas karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen 38 yaşındaki Ozan Akbaba sosyal medya gündeminde. Instagram'dan geçtiğimiz günlerde dedesi, babası, kendi ve oğlunun bulunduğu fotoğrafı paylaşan Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali'nin keskin bakışları da dahil olmak üzere 4 kuşak birbirine benzetildi. İşte Ozan Akbaba ve ünlülerin aileleri...

EDHO FRAGMAN 177. BÖLÜM - TIKLA