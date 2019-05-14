Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba ve eşi hakkında şok gerçek! Ünlü çift meğer...

EDHO'nun ağır abisi İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın özel hayatı merak konusu oldu. Eşi Buket Arıkan Akbabave oğlu ile gözlerden uzak bir hayat sürdüren Ozan Akbaba'nın yaşı en çok merak edilen konular arasında. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Ozan Akbaba ve eşinin yaşları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 137. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA