Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba ve eşi hakkında şok gerçek! Ünlü çift meğer...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, 2 yıl önce Buket Arıkan ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında baba olan Akbaba, EDHO'daki İlyas karakteriyle kariyer hayatında büyük bir çıkış yakaladı. Erkek babası olan Ozan Akbaba'nın gözlerden uzak bir yaşam sürdürmesi, hayranları tarafından taktir edilse de, ünlü oyuncunun hayatı merak konusu olmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba ve eşinin yaşı en çok merak edilen konular arasında. İşte EDHO'nun yıldız ismi Ozan Akbaba'nın yaşı...
14.05.2019 16:37
- Son Güncelleme: 14.05.2019 18:16
EDHO'nun ağır abisi İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın özel hayatı merak konusu oldu. Eşi Buket Arıkan Akbabave oğlu ile gözlerden uzak bir hayat sürdüren Ozan Akbaba'nın yaşı en çok merak edilen konular arasında. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Ozan Akbaba ve eşinin yaşları...
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