Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı bir zamanlar aşçı yamağıymış! EDHO'nun ağır abisinin meşhur olma hikayesi

Kıvanç Tatlıtuğ

Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.

