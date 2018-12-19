Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı bir zamanlar aşçı yamağıymış! EDHO'nun ağır abisinin meşhur olma hikayesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ağır abisi Ozan Akbaba dizide canlandırdığı İlyas karakteriyle bir anda fenomen oldu. Atv'nin 4 sezondur Salı günlerinin vazgeçilmezi haline gelen EDHO, aksiyonlu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ağır abilerinden İlyas bu rolü nasıl aldı? İşte EDHO ile yıldızı parlayan Ozan Akbaba'nın yaşadığı zor günler ve ünlülerin meşhur olma hikayeleri...

19 Aralık 2018 Çarşamba, 14:25:36 Güncelleme: 14:58:38
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı bir zamanlar aşçı yamağıymış! EDHO'nun ağır abisinin meşhur olma hikayesi

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN İLYAS'I İŞ BEKLERKEN ÇARESİZLİĞE DÜŞMÜŞ!

EDHO'nun başarılı oyuncularından olan Ozan Akbaba, İlyas karakterinden önce neler yaşadığını anlattı. İştet ünlülerin meşhur olma hikayeleri...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 120. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı bir zamanlar aşçı yamağıymış! EDHO'nun ağır abisinin meşhur olma hikayesi

Natalie Portman

Natalie Portman, 11 yaşındaydı ve pizzasını yiyordu. Portman model olmak istemediğini ama oyuncu olabileceğini söyledi. Oyunculuk üzerine biraz çalışma yaptıktan sonra 1993 yılında Mathilda Lando (Léon) karakteri için seçmelere katıldı ve rolü kazandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı bir zamanlar aşçı yamağıymış! EDHO'nun ağır abisinin meşhur olma hikayesi

Kıvanç Tatlıtuğ

Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı bir zamanlar aşçı yamağıymış! EDHO'nun ağır abisinin meşhur olma hikayesi

Tülin Şahin

Tülin Şahin, keşfedildiğinde henüz 14 yaşındayken Danimarka'da gittiği hamburgercide ünlü bir fotoğrafçı onun tek kare bir fotoğrafını çekip modellik yarışmasına gönderdi ve hayatı bir anda değişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı bir zamanlar aşçı yamağıymış! EDHO'nun ağır abisinin meşhur olma hikayesi

Sibel Can

Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.

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