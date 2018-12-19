Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın bu halini hiç görmediniz (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)
Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın bu hallerini daha önce görmediniz. 2014 yılında hayatlarını birleştiren Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın çocukluk fotoğrafları büyük beğeni topladı. İşte Engin Altan Düzyatan'dan Hande Soral'a kadar ünlülerin çocukluk fotoğrafları.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 13:38:55 Güncelleme: 14:00:48
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