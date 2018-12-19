Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın bu halini hiç görmediniz (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın bu hallerini daha önce görmediniz. 2014 yılında hayatlarını birleştiren Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın çocukluk fotoğrafları büyük beğeni topladı. İşte Engin Altan Düzyatan'dan Hande Soral'a kadar ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 13:38:55 Güncelleme: 14:00:48
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın bu halini hiç görmediniz (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

Son dönemin en çok sevilen isimlerinden biri olan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar'ın bu halini daha önce hiç görmediniz. Neden mi?

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın bu halini hiç görmediniz (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinde boy gösteriyor. Peki Engin Altan Düzyatan'ın çocukluk halini daha önce görmüş müydünüz?

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın bu halini hiç görmediniz (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

İŞTE ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ÇOCUKLUĞU

Bu sevimli minik Engin Altan Düzyatan'dan başkası değil. Simasının hayli değiştiği görülüyor.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın bu halini hiç görmediniz (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

Şimdi sıra Neslişah Alkoçlar'da. Kameralardan uzak duran Neslişah Alkoçlar'ın çocukluk fotoğrafı görenleri şaşırttı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın bu halini hiç görmediniz (Ünlülerin çocukluk fotoğrafları)

İŞTE NESLİŞAH ALKOÇLAR'IN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI

Neslişah Alkoçlar, neredeyse hiç değişmemiş.

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