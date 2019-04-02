Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca göründüğü gibi değilmiş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, izleyicinin gözünde bu rol ile özdeşleşti adeta. Eşkıya'nın ağır ağabeyi Hızır'ı canlandıran Oktay Kaynarca meğer hiç göründüğü gibi değilmiş. Oktay Kaynarca'nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaşırıp kalıyor. Yaşından çok genç gösteren Oktay Kaynarca gençlere taş çıkarıyor desek yeridir. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin yaşları.

02.04.2019 14:17 - Son Güncelleme: 02.04.2019 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





