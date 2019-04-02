GaleriMagazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca göründüğü gibi değilmiş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, izleyicinin gözünde bu rol ile özdeşleşti adeta. Eşkıya'nın ağır ağabeyi Hızır'ı canlandıran Oktay Kaynarca meğer hiç göründüğü gibi değilmiş. Oktay Kaynarca'nın kaç yaşında olduğunu duyanlar şaşırıp kalıyor. Yaşından çok genç gösteren Oktay Kaynarca gençlere taş çıkarıyor desek yeridir. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin yaşları.

02.04.2019 14:17 - Son Güncelleme: 02.04.2019 14:25
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca göründüğü gibi değilmiş!

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Oktay Kaynarca'nın yaşını duyanlar hayret ediyor. Meğer yaşından çok daha genç gösteriyormuş.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca göründüğü gibi değilmiş!

ÜNLÜLERİN YAŞLARI

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca göründüğü gibi değilmiş!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca göründüğü gibi değilmiş!

ASLI ENVER

10 MAYIS 1984

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca göründüğü gibi değilmiş!

MURAT BOZ

7 MART 1980

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım hakkında ilk kez duyacağınız gerçek
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım hakkında ilk kez duyacağınız gerçek