GaleriMagazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 'helal olsun' dedirtti! 8 milyon TL'yi hiç düşünmeden yaktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'ya iki firma birden reklam teklifinde bulundu. Atv'nin efsane dizisi EDHO'nun karizmatik oyuncusu, İdaş şirketinden gelen 8 milyon TL'lik teklifi, dostu için reddetti! Reklam dünyasının yeni gözdesi Oktay Kaynarca'nın teklifi geri çevirmesi üzerine İdaş şirketi, Kaynarca'ya teklif ettiği fiyatın yarısına, yani 4 milyon liraya Özcan Deniz'le iki yıllık anlaşma imzaladı. İşte ünlülerin reklam kazançları...

20.06.2019 09:49 - Son Güncelleme: 20.06.2019 10:31
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 8 milyon TL'yi yaktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca, dostu için 8 milyon TL'yi yaktı. Geçtiğimiz haftalarda reklam dünyasının yeni gözdesi Oktay Kaynarca'ya iki teklif birden geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, 8 milyonu almak yerine sahibi arkadaşı olan Kiğılı'yı tercih etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 8 milyon TL'yi yaktı!

YARI FİYATINA ÖZCAN DENİZ'LE ANLAŞTILAR!

Kaynarca, 8 milyonu almak yerine sahibi arkadaşı olan Kiğılı'yı tercih edince, İdaş şirketi, Kaynarca'ya teklif ettiği fiyatın yarısına, yani 4 milyon liraya Özcan Deniz'le iki yıllık anlaşma imzaladı. İşte ünlü isimlerin reklam kazançları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 8 milyon TL'yi yaktı!

Hadise: Şen Piliç reklamından 500 bin TL aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 8 milyon TL'yi yaktı!

Demet Akalın: Oynadığı mobilya reklamından 650 bin lira aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 8 milyon TL'yi yaktı!

Serenay Sarıkaya: Mavi reklamından 750 bin lira aldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor
Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor