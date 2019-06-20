Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 'helal olsun' dedirtti! 8 milyon TL'yi hiç düşünmeden yaktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'ya iki firma birden reklam teklifinde bulundu. Atv'nin efsane dizisi EDHO'nun karizmatik oyuncusu, İdaş şirketinden gelen 8 milyon TL'lik teklifi, dostu için reddetti! Reklam dünyasının yeni gözdesi Oktay Kaynarca'nın teklifi geri çevirmesi üzerine İdaş şirketi, Kaynarca'ya teklif ettiği fiyatın yarısına, yani 4 milyon liraya Özcan Deniz'le iki yıllık anlaşma imzaladı. İşte ünlülerin reklam kazançları...

20.06.2019 09:49 - Son Güncelleme: 20.06.2019 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





