Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca 'helal olsun' dedirtti! 8 milyon TL'yi hiç düşünmeden yaktı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'ya iki firma birden reklam teklifinde bulundu. Atv'nin efsane dizisi EDHO'nun karizmatik oyuncusu, İdaş şirketinden gelen 8 milyon TL'lik teklifi, dostu için reddetti! Reklam dünyasının yeni gözdesi Oktay Kaynarca'nın teklifi geri çevirmesi üzerine İdaş şirketi, Kaynarca'ya teklif ettiği fiyatın yarısına, yani 4 milyon liraya Özcan Deniz'le iki yıllık anlaşma imzaladı. İşte ünlülerin reklam kazançları...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca, dostu için 8 milyon TL'yi yaktı. Geçtiğimiz haftalarda reklam dünyasının yeni gözdesi Oktay Kaynarca'ya iki teklif birden geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, 8 milyonu almak yerine sahibi arkadaşı olan Kiğılı'yı tercih etti.
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