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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın bu görüntüleri herkesi şok etti! EDHO'nın yıldızı meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm sezon finaliyle ekranlara kısa bir süreliğine veda ediyor. EDHO sezon finali bölümünde, öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır. EDHO 139. bölümde ölümle burun buruna kalan Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, hayranları tarafından mercek altına alındı. EDHO'nun yıldızının yıllar içindeki değişimi ise çok konuşuldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın maviş Hızır'ının şok eden gençlik halleri!

28.05.2019 16:53 - Son Güncelleme: 28.05.2019 17:28
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın bu halleri herkesi şok etti! EDHO'nın yıldızı meğer...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca hayranları şokta! Atv ekranlarında 4 sezondur yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm sezon finali ile kısa bir süreliğine ekranlara veda ediyor. EDHO' nun yıldız oyuncu Oktay Kaynarca'nın hayatını mercek altına alan hayranları, şaşırtan görüntülerle karşılaştı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızı Reis'i Oktay Kaynarca'nın gençlik ve çocukluk halleri...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 139. BÖLÜM SEZON FİNALİ FRAGMANI İZLE! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın bu halleri herkesi şok etti! EDHO'nın yıldızı meğer...

BEHZAT UYGUR

Oyuncu sunucu Behzat Uygur eşi Çiğdem Uygur'la 1986 yılında çekildiği bir fotoğraf.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın bu halleri herkesi şok etti! EDHO'nın yıldızı meğer...

BEHZAT UYGUR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm sezon finaliyle ekranlara kısa bir süreliğine veda ediyor. EDHO sezon finali bölümünde, öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır. EDHO 139. bölümde ölümle burun buruna kalan Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, hayranları tarafından mercek altına alındı. EDHO'nun yıldızının yıllar içindeki değişimi ise çok konuşuldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın maviş Hızır'ının şok eden gençlik halleri!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın bu halleri herkesi şok etti! EDHO'nın yıldızı meğer...

HATİCE ŞENDİL

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın bu halleri herkesi şok etti! EDHO'nın yıldızı meğer...

MİNE TUGAY

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