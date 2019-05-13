Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca meğer... Bu gerçek herkesi şaşırtacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatındaki sakinliğiyle de hayranlarının beğenisini kazanıyor. 54 yaşındaki Oktay Kaynarca, her seferinde çocuklara olan düşkünlüğünü dile getirmekten çekinmiyor. Öyle ki EDHO dizisinde Alparslan karakterine hayat veren Yunus Emre Yıldırımer ve eşine de bu konuda zorluyor. Bir zamanlar Özgü Namal ile aşk yaşayan Oktay Kaynarca, bakın eskiden kiminle evliymiş!
13.05.2019 17:51
- Son Güncelleme: 13.05.2019 18:06
Atv ekranlarının 4 sezondur aynı heyecanla izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, özel hayatıyla pek gündem olmayı sevmeyen birisi. Ancak bir zamanlar Özgü Namal ile yaşadığı aşk, 7'den 70'e herkesin hafızalarında. Peki siz, EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca'nın eski eşini biliyor musunuz?İşte ünlü isimlerin eski eş ve sevgilileri...
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