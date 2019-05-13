Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca meğer... Bu gerçek herkesi şaşırtacak!

Atv ekranlarının 4 sezondur aynı heyecanla izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, özel hayatıyla pek gündem olmayı sevmeyen birisi. Ancak bir zamanlar Özgü Namal ile yaşadığı aşk, 7'den 70'e herkesin hafızalarında. Peki siz, EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca'nın eski eşini biliyor musunuz?İşte ünlü isimlerin eski eş ve sevgilileri...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 137. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA