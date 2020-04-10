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Pınar Altuğ gençliğindeki mayolu fotoğrafıyla... Çocuklar Duymasın'ın yıldızına bakın!

1994 Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medyada çok konuşuldu. Pınar Altuğ; Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile milyonları kendisine hayran bıraktı. Türkiye'nin sevilen oyuncularından olan Altuğ, 21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan 45 yaşındaki Pınar Altuğ'un o yıllara ait mayolu fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'Yok artık' dedirten değişimleri.

10.04.2020 18:04 - Son Güncelleme: 10.04.2020 18:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





