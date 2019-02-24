Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca oğluyla kar keyfinde!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'dan kar paylaşımı geldi. Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'da Cumartesi öğlen saatlerinden itibaren yağmaya devam ediyor. Yılın ikinci kar yağışında ünlülerden kar manzaraları gecikmedi. İşte EDHO dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin kar paylaşımları...
24.02.2019 17:01
- Son Güncelleme: 24.02.2019 17:01
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