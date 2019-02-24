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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca oğluyla kar keyfinde!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'dan kar paylaşımı geldi. Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'da Cumartesi öğlen saatlerinden itibaren yağmaya devam ediyor. Yılın ikinci kar yağışında ünlülerden kar manzaraları gecikmedi. İşte EDHO dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin kar paylaşımları...

24.02.2019 17:01 - Son Güncelleme: 24.02.2019 17:01
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca oğluyla kar keyfinde!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ağır abisi Oktay Kaynarca, İstanbul'da yağan karın keyfini oğluyla çıkarıyor. İşte EDHO dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca ve diğer ünlülerin kar keyfi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca oğluyla kar keyfinde!

ALİŞAN

Çok şükür

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca oğluyla kar keyfinde!

ALİŞAN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca oğluyla kar keyfinde!

HANDE SORAL

Şenliklerle kutlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca oğluyla kar keyfinde!

YASEMİN ÖZİLHAN

Karda yorgun düşen Bomonti

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