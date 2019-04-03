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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Fahri babası Kenan Çoban hakkında bilinmeyen o gerçek ne?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölüm yayınlandı. EDHO son bölümde bıçaklanan Fahri baba karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Atv'nin 4 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri baba karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın oyuncu olma hikayesi ise tam filmlere konu olacak türden. EDHO'daki Fahri baba ölüyor mu? diye merak edenler bu hikayeyi öğrenince çok şaşıracak...

03.04.2019 09:58 - Son Güncelleme: 03.04.2019 09:58
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Fahri babası Kenan Çoban hakkında bilinmeyen o gerçek ne?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri baba karakterine hayat veren Kenan Çoban, dizinin son yayınlanan bölümünde bıçaklandı. Son sahnede yaşanan bu gelişme üzerine EDHO hayranları Kenan Çoban'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın başarı hikayesini öğrenmeye hazır mısınız?

Fahri baba EDHO'dan ayrılıyor mu sorusunun cevabı haberimizin detayında...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Fahri babası Kenan Çoban hakkında bilinmeyen o gerçek ne?

İŞTE ÜNLÜLERİN MEŞHUR OLMA HİKAYELERİ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 131. SON BÖLÜM FULL İZLE TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Fahri babası Kenan Çoban hakkında bilinmeyen o gerçek ne?

Bu fotoğrafta tabut taşıyan ünlü aktörü ilk bakışta tanıyabildiniz mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Fahri babası Kenan Çoban hakkında bilinmeyen o gerçek ne?

Bundan on üç yıl önce yani 2005 yılında Yılmaz Erdoğan'ın 'Organize İşler' filminde figüran olarak yer almıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Fahri babası Kenan Çoban hakkında bilinmeyen o gerçek ne?

O isim ATV kanalında ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? adlı programın sunucusu Murat Yıldırım'dan başkası değil...

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