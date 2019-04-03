Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Fahri babası Kenan Çoban hakkında bilinmeyen o gerçek ne?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölüm yayınlandı. EDHO son bölümde bıçaklanan Fahri baba karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Atv'nin 4 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri baba karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın oyuncu olma hikayesi ise tam filmlere konu olacak türden. EDHO'daki Fahri baba ölüyor mu? diye merak edenler bu hikayeyi öğrenince çok şaşıracak...

03.04.2019 09:58 - Son Güncelleme: 03.04.2019 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





