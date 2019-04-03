Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Fahri babası Kenan Çoban hakkında bilinmeyen o gerçek ne?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. son bölüm yayınlandı. EDHO son bölümde bıçaklanan Fahri baba karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Atv'nin 4 sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri baba karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın oyuncu olma hikayesi ise tam filmlere konu olacak türden. EDHO'daki Fahri baba ölüyor mu? diye merak edenler bu hikayeyi öğrenince çok şaşıracak...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri baba karakterine hayat veren Kenan Çoban, dizinin son yayınlanan bölümünde bıçaklandı. Son sahnede yaşanan bu gelişme üzerine EDHO hayranları Kenan Çoban'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban'ın başarı hikayesini öğrenmeye hazır mısınız?
Fahri baba EDHO'dan ayrılıyor mu sorusunun cevabı haberimizin detayında...