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Eski Türkiye güzeli Zerrin Arbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf! "Babamla görüşmemi istemediler" Rahmetli kızı Derya Arbaş ile...

Türk sinemasının usta isimlerinden Zerrin Arbaş, Hülya Koçyiğit'in sunduğu "Film Gibi Hayatlar" programında hayat hikayesini paylaştı. Paris'te doğan Arbaş, doğumu sırasında annesini kaybetti ve bu trajik durum onu anneannesi ve dedesi tarafından büyütülmeye yönlendirdi.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 12:53 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 12:53
Eski Türkiye güzeli Zerrin Arbaş’tan yıllar sonra gelen itiraf! Babamla görüşmemi istemediler Rahmetli kızı Derya Arbaş ile...

Doğum sırasında annesini kaybeden Zerrin Arbaş, Hülya Koçyiğit'in programında içten bir şekilde yaşam hikayesini paylaştı. Paris'te dünyaya gelen sanatçı trajik doğum hikayesinin etkilerini ve ailesiyle olan ilişkilerini anlattı.

Eski Türkiye güzeli Zerrin Arbaş’tan yıllar sonra gelen itiraf! Babamla görüşmemi istemediler Rahmetli kızı Derya Arbaş ile...

"Anneannem ve Büyükbabam, Babamla Görüşmemi İstemedi"

Zerrin Arbaş, annesiz büyümenin zorluklarına değinerek, anneannesi ve büyükbabası tarafından nasıl koruma altına alındığını dile getirdi. "Onlar da kızlarını kaybettikleri için beni kendi kızları yerine koydular. Her zaman üzerime titrediler, ben annesizliği tatmadım. Anneanneme 'anne' derdim" ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye güzeli Zerrin Arbaş’tan yıllar sonra gelen itiraf! Babamla görüşmemi istemediler Rahmetli kızı Derya Arbaş ile...

Yirmili yaşlarına kadar babasıyla görüşmediğini belirten Arbaş aile içinde yaşadığı çatışmaları da açığa çıkardı. "Anneannem ve büyük babam, babamla görüşmemi istemediler. Küçükken gittiğimiz Avrupa seyahatinde Paris'e bile uğramadık. Babamla görüşüp onunla kalacağımdan korktular." dedi.

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