Eski Türkiye güzeli Zerrin Arbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf! "Babamla görüşmemi istemediler" Rahmetli kızı Derya Arbaş ile...

"Anneannem ve Büyükbabam, Babamla Görüşmemi İstemedi"

Zerrin Arbaş, annesiz büyümenin zorluklarına değinerek, anneannesi ve büyükbabası tarafından nasıl koruma altına alındığını dile getirdi. "Onlar da kızlarını kaybettikleri için beni kendi kızları yerine koydular. Her zaman üzerime titrediler, ben annesizliği tatmadım. Anneanneme 'anne' derdim" ifadelerini kullandı.