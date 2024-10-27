1 yıl önce anne olmuştu! Aslı Enver'den bahçesinde yeni paylaşım: "Güzelliğin ve asaletin hep kalıcı"

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

Mutlu Bir Evlilik ve Yeni Bir Hayat

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, 4 Temmuz 2023 tarihinde kızı Elay'ı dünyaya getirdi. Evliliği ve annelik hayatı ile ilgili sık sık paylaşımlar yapan Enver, takipçileriyle bu özel anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.