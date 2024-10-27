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1 yıl önce anne olmuştu! Aslı Enver'den bahçesinde yeni paylaşım: "Güzelliğin ve asaletin hep kalıcı"

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar, hayranları arasında büyük bir merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 11:57 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 11:57
1 yıl önce anne olmuştu! Aslı Enver’den bahçesinde yeni paylaşım: Güzelliğin ve asaletin hep kalıcı

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

1 yıl önce anne olmuştu! Aslı Enver’den bahçesinde yeni paylaşım: Güzelliğin ve asaletin hep kalıcı

Mutlu Bir Evlilik ve Yeni Bir Hayat

Berkin Gökbudak ile 2022 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, 4 Temmuz 2023 tarihinde kızı Elay'ı dünyaya getirdi. Evliliği ve annelik hayatı ile ilgili sık sık paylaşımlar yapan Enver, takipçileriyle bu özel anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

1 yıl önce anne olmuştu! Aslı Enver’den bahçesinde yeni paylaşım: Güzelliğin ve asaletin hep kalıcı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver, zaman zaman eşi ve kızıyla çektiği pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Bu paylaşımlar, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Enver, sosyal medyada paylaştığı anlarla, annelik deneyimini ve aile hayatını samimi bir şekilde yansıtıyor.

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