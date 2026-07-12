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Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran gözyaşlarına boğuldu! İkinci yüz nakli ameliyatı sonrası isyan etti: "Hakkımı helal etmiyorum"

Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, daha önce geçirdiği estetik operasyonların ardından oluşan deformasyonları düzeltmek için bir kez daha ameliyat masasına yattı. Bandajlı haliyle paylaşım yapan Ceran, kendisine yöneltilen "etkileşim için yaptırıyor" eleştirilerine gözyaşları içinde yanıt verirken, estetik operasyonlarını gerçekleştiren doktorlar hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Didem Ceran estetik deformasyonları düzeltmek için yeniden ameliyat oldu

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Didem Ceran, son yıllarda geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık magazin gündemine geliyor. 2022 yılında yaptırdığı estetik müdahalelerin ardından yüzünde oluşan deformasyonların mimiklerini ve gülüşünü etkilediğini açıklayan Ceran, yaşadığı sorunları gidermek için yeniden ameliyat olma kararı almıştı.

Güney Kore’de 15 saat süren kapsamlı operasyon geçirdi

15 SAAT SÜREN OPERASYON

Bu kapsamda Güney Kore'ye giden Ceran, yaklaşık 15 saat süren kapsamlı bir operasyon geçirdi. Operasyonun ardından yüz hatlarındaki büyük değişim dikkat çekerken, sosyal medyada da uzun süre konuşulan isimlerden biri oldu. Yaşadığı süreci Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ceran, operasyonun oldukça zorlu geçtiğini söylemişti.

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Türkiye ve Kore’deki ameliyatları kıyasladı

Ünlü isim, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'de geçirdiği ameliyatla Güney Kore'deki operasyonu kıyaslayarak, "Türkiye'de geçirdiğim ameliyat daha basit bir işlemdi ve buna rağmen beşinci güne kadar ciddi ağrılar yaşadım. Kore'de ise durum bambaşkaydı." ifadelerini kullanmıştı.

Yüz germe, göz büyütme ve silikon temizleme işlemleri yapıldı

ESTETİK MÜDAHALELERİNİ AÇIKLADI

Ceran, operasyon sırasında yalnızca estetik müdahaleler yapılmadığını da belirterek, "Derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting, ayrıca göğsümde yıllar önce patlamış silikon nedeniyle temizleme işlemleri yapıldı." sözleriyle geçirdiği işlemleri tek tek anlatmıştı.

Düzeltme ameliyatı sonrası gözyaşlarına boğuldu

Son olarak düzeltme operasyonu için yeniden bıçak altına yatan Didem Ceran, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından bandajlı haliyle bir video paylaştı. Sağlık durumuna ilişkin bilgi veren ünlü isim, bu kez kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Eleştirilere tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum

ELEŞTİRENLERE HAKKINI HELAL ETMEDİ

Ameliyatlarını yalnızca sosyal medyada etkileşim almak için yaptırdığı yönündeki yorumlara tepki gösteren Ceran, kendisini eleştirenlere sitem etti. Gözyaşları içinde konuşan fenomen isim, kendisi hakkında olumsuz yorum yapanlara hakkını helal etmediğini söyleyerek yaşadığı psikolojik yıpranmayı dile getirdi.

Doktorları İnsan Hakları Mahkemesi’ne vereceğini açıkladı

Ceran açıklamasında estetik operasyonlarını gerçekleştiren doktorlara yönelik de sert ifadeler kullandı. Ünlü isim, "Doktorları İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava edeceğim. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var." diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tek başına savaştığını söyledi: Hiç kimsem yok

"TEK BAŞIMA SAVAŞIYORUM"

Paylaşımlarının ardından takipçilerinden çok sayıda destek mesajı alan Ceran, yaşadığı süreçte yalnız olduğunu da ifade etti. Bir takipçisinin sorusuna, "Hiç kimsem yok ve tek başıma savaşıyorum. Ama sorun yok, Allah'ım var benim. Rabbime şükürler olsun o yanımda." yanıtını veren Ceran, mücadelesini tek başına sürdürdüğünü söyledi.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin