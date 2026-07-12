Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran gözyaşlarına boğuldu! İkinci yüz nakli ameliyatı sonrası isyan etti: "Hakkımı helal etmiyorum"

"TEK BAŞIMA SAVAŞIYORUM"

Paylaşımlarının ardından takipçilerinden çok sayıda destek mesajı alan Ceran, yaşadığı süreçte yalnız olduğunu da ifade etti. Bir takipçisinin sorusuna, "Hiç kimsem yok ve tek başıma savaşıyorum. Ama sorun yok, Allah'ım var benim. Rabbime şükürler olsun o yanımda." yanıtını veren Ceran, mücadelesini tek başına sürdürdüğünü söyledi.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.