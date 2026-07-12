Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran gözyaşlarına boğuldu! İkinci yüz nakli ameliyatı sonrası isyan etti: "Hakkımı helal etmiyorum"
Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, daha önce geçirdiği estetik operasyonların ardından oluşan deformasyonları düzeltmek için bir kez daha ameliyat masasına yattı. Bandajlı haliyle paylaşım yapan Ceran, kendisine yöneltilen "etkileşim için yaptırıyor" eleştirilerine gözyaşları içinde yanıt verirken, estetik operasyonlarını gerçekleştiren doktorlar hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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