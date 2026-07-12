Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran gözyaşlarına boğuldu! Düzeltme ameliyatı sonrası isyan etti: "Hakkımı helal etmiyorum"
Survivor yarışmasıyla tanınan Didem Ceran, daha önce geçirdiği estetik operasyonların ardından oluşan deformasyonların giderilmesi için düzeltme ameliyatı geçirdi. Ameliyat sonrası bandajlı halini paylaşan Ceran, "etkileşim için yaptırıyor" eleştirilerine gözyaşları içinde yanıt verirken, operasyonlarını gerçekleştiren doktorlarla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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