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Haberler Magazin Survivor eski yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti! Gören döndü bir daha baktı

Survivor eski yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti! Gören döndü bir daha baktı

Eski Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti, gören döndü bir daha baktı! Survivor 2020 yarışmasında gösterdiği başarılı performansı ve Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Nisa Bölükbaşı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Önce bornozlu ardından da havuzun içinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Survivor Nisa'ya yorum ve beğeni yağdı.

14.09.2021 09:08 - Son Güncelleme: 14.09.2021 09:10
Eski Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti! Gören döndü bir daha baktı

Survivor eski yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Eski Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti! Gören döndü bir daha baktı

Bir dönem adı Survivor Barış Murat Yağcı ile anılan Survivor eski yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Eski Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti! Gören döndü bir daha baktı

Bornozlu verdiği pozla adından söz ettiren Nisa, ardından havuzun içinden paylaşım yaptı.

Survivor eski yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti! Gören döndü bir daha baktı

Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Survivor Nisa Bölükbaşı'nın yaşı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Eski Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti! Gören döndü bir daha baktı

Ebru Cündübeyoğlu - 10 Eylül 1974

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