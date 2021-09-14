Survivor eski yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti! Gören döndü bir daha baktı
Eski Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti, gören döndü bir daha baktı! Survivor 2020 yarışmasında gösterdiği başarılı performansı ve Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Nisa Bölükbaşı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Önce bornozlu ardından da havuzun içinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Survivor Nisa'ya yorum ve beğeni yağdı.
14.09.2021 09:08
- Son Güncelleme: 14.09.2021 09:10
Survivor eski yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı önce bornozlu ardından da havuzda kamera karşısına geçti, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Bir dönem adı Survivor Barış Murat Yağcı ile anılan Survivor eski yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı sosyal medyayı aktif kullanıyor.
Yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Survivor Nisa Bölükbaşı'nın yaşı merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...