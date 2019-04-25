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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın bu haliyle sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktığı günden bu yanda kuşkusuz Demir karakterine kötü hisler beslemeyen yoktur. Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha karakterinin hayatını allah bullak eden Demir'e hayat veren Murat Ünalmış tüm dikkatleri bu yüzden üzerine çekiyor. Hal böyle olunca hayatına dair en ufak detay bile merak ediyor. Sosyal medya hesabı yakın mercek altına alınan Murat Ünalmış, öyle bir fotoğra paylaştı ki, görenler hayrete düştü. Neden mi? Hepsi haberimizin devamında.

25.04.2019 11:03 - Son Güncelleme: 25.04.2019 11:14
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın bu haliyle sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Nedeni ise izleyicilerin canlandırdığı Demir karakterinden pek hoşlanmaması olsa gerek. Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha karakterinin hayatıyla oynayan Demir'i canlandıran Murat Ünalmış'ın Instagram hesabı yakın mercek altında. Ve o öyle bir fotoğraf paylaştı ki inanması hayli güç. Peki ne mi paylaştı? Haberimizin devamında.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın bu haliyle sosyal medyayı salladı

YOK BÖYLE BENZERLİK

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın bu haliyle sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in İngiliz model Penny Lane'e benzerliği konuşulmuştu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın bu haliyle sosyal medyayı salladı

Meriç Aral ve Aslıhan Gürbüz'ün benzerliği insanların onları karıştırmasına sebep olabiliyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın bu haliyle sosyal medyayı salladı

Fulya Zenginer ve Başak Parlak da benzerliğiyle şaşırtan isimler.

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