Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın bu haliyle sosyal medyayı salladı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Nedeni ise izleyicilerin canlandırdığı Demir karakterinden pek hoşlanmaması olsa gerek. Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Züleyha karakterinin hayatıyla oynayan Demir'i canlandıran Murat Ünalmış'ın Instagram hesabı yakın mercek altında. Ve o öyle bir fotoğraf paylaştı ki inanması hayli güç. Peki ne mi paylaştı? Haberimizin devamında.