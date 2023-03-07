Eski futbolcu Serkan Balcı'nın olaylı gecesi! İhanet sorusunu duyunca kabadayılığa soyundu küfürler savurdu yetmedi el hareketi çekti...
Eski futbolcu Serkan Balcı'nın olaylı gecesi! Kabadayılığa soyundu, küfürler savurdu, yetmedi el hareketi çekti... Eski futbolcu Serkan Balcı alkolü fazla kaçırınca kabadayı kesildi! Mekan çıkışı kız arkadaşlarıyla görüntülenen Serkan Balcı "Boşanma sebebiniz eşinizi aldatmanız mıydı?" sorusu karşısında çılgına döndü. Gazetecilere el hareketi yapan Serkan Balcı etrafına küfürler savurdu.
07.03.2023 09:16 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:19
Eski futbolcu Serkan Balcı'nın olaylı gecesi! İhanet sorusunu duyunca kabadayılığa soyundu, küfürler savurdu, yetmedi el hareketi çekti...
Sabah'ın haberine göre eski milli futbolcu Serkan Balcı, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Kuruçeşme'de eğlendi. Alkolü fazla kaçıran futbolcu kabadayıya dönüştü.