Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı: "Beğenmediğin Ferit'e dön de bir bak Çağatay"
Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı, "Beğenmediğin Ferit'e dön de bir bak Çağatay" yorumları havada uçuştu. Geçtiğimiz günlerde sevgili oldukları iddia edilen Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndaki ilk gece sahneleri sosyal medyayı salladı. Dizi hakkında ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyada gündem oldu.
07.03.2023 09:43 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:53
Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı, "Beğenmediğin Ferit'e dön de bir bak Çağatay" yorumları havada uçuştu.
Yayınlandığı ilk günden bu yana çok konuşulan Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Çağatay Ulusoy detayı gündeme bomba gibi düştü.
Meğer Ferit karakteri ilk önce Çağatay Ulusoy'a teklif edilmiş ancak ünlü oyuncu senaryoyu beğenmeyince rolü Mert Ramazan Demir'e kaptırmış!