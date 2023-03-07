Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı: "Beğenmediğin Ferit'e dön de bir bak Çağatay"

Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı: "Beğenmediğin Ferit'e dön de bir bak Çağatay"

Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı, "Beğenmediğin Ferit'e dön de bir bak Çağatay" yorumları havada uçuştu. Geçtiğimiz günlerde sevgili oldukları iddia edilen Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndaki ilk gece sahneleri sosyal medyayı salladı. Dizi hakkında ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyada gündem oldu.

07.03.2023 09:43 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:53
Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı: Beğenmediğin Ferit’e dön de bir bak Çağatay

Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı, "Beğenmediğin Ferit'e dön de bir bak Çağatay" yorumları havada uçuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı: Beğenmediğin Ferit’e dön de bir bak Çağatay

Yayınlandığı ilk günden bu yana çok konuşulan Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Çağatay Ulusoy detayı gündeme bomba gibi düştü.

Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı: Beğenmediğin Ferit’e dön de bir bak Çağatay

Meğer Ferit karakteri ilk önce Çağatay Ulusoy'a teklif edilmiş ancak ünlü oyuncu senaryoyu beğenmeyince rolü Mert Ramazan Demir'e kaptırmış!

Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı: Beğenmediğin Ferit’e dön de bir bak Çağatay

Yalı Çapkını başladığı günden bu yana Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisi gündemden düşmek bilmiyor. Dizideki uyumları ve samimiyetleri nedeniyle çok yakıştırılan ikilinin Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu'dan ayrılmasının ardından aşk dedikodularına iyiden iyiye karışmıştı.

Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir yerine Çağatay Ulusoy! Sosyal medya yıkıldı: Beğenmediğin Ferit’e dön de bir bak Çağatay

Hatta gazeteci Bilal Özcan'dan flaş bir iddia gelmişti. Özcan'ın sözleri şu şekildeydi:

SON DAKİKA