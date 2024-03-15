Eski aşıklar Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın aşk uyumuna bakın! Sonuca çok şaşıracaksınız! 8 yıllık evlilik 15 dakikada bitmişti ama...

2014 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti hakkında evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilmiş, ikili çift terapisi görmeye başlamıştı. Ancak bu yöntem de işe yaramadı ve çift yollarını ayırma kararı aldı. Böylece 8 senelik evlilik 15 dakikada sona erdi. Boşanmaları magazin gündemine bomba gibi düşen çiftten Düvenci, "Ayrılık kararını ben vermedim" sözleri aylarca gündemden düşmemişti. Çiftin boşanması hala çok konuşulurken Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin aşk uyumu herkesi şaşırttı. Eski aşıkların aşk uyumuna bakın...