Yeşilçam'ın sevilen yıldızlarından Tolga Savacı, 26 Şubat günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Savacı, son yolculuğuna uğurlandı.Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'in, oğlunun da yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Tolga Savacı, 26 Şubat günü geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Acı haberi Tolga Savacı'nın ani ölümüyle sarsılan eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.
Nermin Bezmen, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz" dedi.