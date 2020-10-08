Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi ve kızı sosyal medyayı salladı! Eşi bakın kim çıktı...

Brezilyalı, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.

Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor. Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum.

Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca'nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var. İşte başta Walison Fonseca olmak üzere eşleri ve çocukları...