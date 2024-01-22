Eşi Okan Kurt'un vücudunu paylaşan Demet Akalın "Kocam demir gibi" Kocasına hayran kalan Demet Akalın...

Açıklamaları, paylaşımları yani attığı her adımla olay yaratmayı başaran Demet Akalın yine iş başında... Geçtiğimiz günlerde "Kocan seni aldatıyor" yorumuna "Ben zamanında çok boynuzlandım. El ele fotoğraf varsa at yayınlayayım" diye yanıt veren Akalın, bu kez Instagram'ının hikaye bölümünden eşi Okan Kurt'un kaslı vücudunu paylaştı. İşte detaylar...