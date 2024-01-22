Bergüzar Korel’den bornozlu paylaşım! Halit Ergenç’in eşi en cesur haliyle dikkat çekti! İlk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan...

Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve Ali, Han, Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, ailesiyle yılın belli dönemlerini Londra'da geçirme kararı almıştı. İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan Korel, geçen aylarda ise Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu. Yeni evinden paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, en doğal haliyle kamera karşısına geçti ve hayatıyla ilgili aldığı yeni kararları açıkladı. Bornozuyla poz veren Korel'e ilk yorum ise sıkı dostu Esra Erol'dan geldi.
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Ali, Han, Leyla adlarında üç evladı oldu.
Yılın belli dönemlerini Londra'da geçiren ve İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan çift, geçen günlerde yurt dışındaki evlerini değiştirme kararı aldı.
Yeni evlerine yerleşen çiftten Bergüzar Korel ise sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.