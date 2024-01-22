Bergüzar Korel’den bornozlu paylaşım! Halit Ergenç’in eşi en cesur haliyle dikkat çekti! İlk yorum sıkı dostu Esra Erol’dan...

Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ve Ali, Han, Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, ailesiyle yılın belli dönemlerini Londra'da geçirme kararı almıştı. İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan Korel, geçen aylarda ise Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu. Yeni evinden paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, en doğal haliyle kamera karşısına geçti ve hayatıyla ilgili aldığı yeni kararları açıkladı. Bornozuyla poz veren Korel'e ilk yorum ise sıkı dostu Esra Erol'dan geldi.