Eşi Gupse Özay'la kızlarını sır gibi saklıyolardı dayanamadı paylaştı! Taze baba Barış Arduç'an cool baba pozu geldi
Deliha adlı film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarına Jan Asya adını veren ünlü çift, bebeklerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Barış Arduç'tan önceki gün kızıyla yeni bir poz geldi. İşte detaylar...
19.11.2022 16:31 - Son Güncelleme: 19.11.2022 16:31
Gupse Özay, senaryosunu kendi yazdığı Deliha filminde başrolü Barış Arduç ile paylaştı. Zeliha ve Cemil karakterlerini canlandıran ikilinin dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.