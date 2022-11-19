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Haberler Magazin Eşi Gupse Özay'la kızlarını sır gibi saklıyolardı dayanamadı paylaştı! Taze baba Barış Arduç'an cool baba pozu geldi

Eşi Gupse Özay'la kızlarını sır gibi saklıyolardı dayanamadı paylaştı! Taze baba Barış Arduç'an cool baba pozu geldi

Deliha adlı film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarına Jan Asya adını veren ünlü çift, bebeklerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Barış Arduç'tan önceki gün kızıyla yeni bir poz geldi. İşte detaylar...

19.11.2022 16:31 - Son Güncelleme: 19.11.2022 16:31
Eşi Gupse Özay’la kızlarını sır gibi saklıyolardı dayanamadı paylaştı! Taze baba Barış Arduç’an cool baba pozu geldi

Gupse Özay, senaryosunu kendi yazdığı Deliha filminde başrolü Barış Arduç ile paylaştı. Zeliha ve Cemil karakterlerini canlandıran ikilinin dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.

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Eşi Gupse Özay’la kızlarını sır gibi saklıyolardı dayanamadı paylaştı! Taze baba Barış Arduç’an cool baba pozu geldi

Ancak ikilinin ilişkisi bir kesim tarafından eleştirildi ve bu aşkın uzun sürmeyeceği düşünüldü.

Eşi Gupse Özay’la kızlarını sır gibi saklıyolardı dayanamadı paylaştı! Taze baba Barış Arduç’an cool baba pozu geldi

Haklarında çıkan tüm ayrılık iddialarına inat birbirlerinden hiç kopmayan ünlü çift de 2020 yılında 6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Eşi Gupse Özay’la kızlarını sır gibi saklıyolardı dayanamadı paylaştı! Taze baba Barış Arduç’an cool baba pozu geldi

Pandemi nedeniyle Çeşme'de sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına aldı.

Eşi Gupse Özay’la kızlarını sır gibi saklıyolardı dayanamadı paylaştı! Taze baba Barış Arduç’an cool baba pozu geldi

Kızlarına Jan Asya adını veren Barış Arduç ile Gupse Özay, günlerce konuşuldu.

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