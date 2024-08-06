Eşi Arzu Doğan ihaneti ifşa etmişti! 2 yıllık evliliği biten Nihat Doğan’dan boşanma itirafı! “Birçok kadınla...”

İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar), Ağustos 2022'de sessiz sedasız dünyaevine giren ve bu evlilikten Badıkan adında bir oğlu olan Nihat Doğan, geçen aylarda boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Doğan'ın eşi Arzu Doğan ise iddiaları doğrulayarak ihanete uğradığını açıkladı. Takip eden günlerde konuk olduğu bir programda ihanet iddialarına yanıt veren Nihat Doğan'dan yeni bir açıklama geldi. Doğan kendiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu.