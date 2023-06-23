Eşi Alpaslan Öztürk ile tatile çıkan Ebru Şancı'dan goril paylaşımı "Ayağımı öp..." Uraz Kaygılaroğlu gafı sonrası çok konuşulan Ebru...
Eski manken olan Ebru Şancı bir süredir ekranda magazin yorumculuğu yapıyor. Yaz ayları gelince soluğu eşi Alpaslan Öztürk'le İtalya'da alan Ebru Şancı, buradan sık sık paylaşım yapıyor bir de eşinin fotoğraflarını paylaşıp adeta aşk tazeliyor. Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu ve Bircan Bali hakkında yaptığı gafla çok konuşulan Şancı, bu kez goril paylaşımıyla güldürdü.
23.06.2023 14:08 - Son Güncelleme: 23.06.2023 14:08