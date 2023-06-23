Vav TV İzle
Haberler Magazin Eşi Alpaslan Öztürk ile tatile çıkan Ebru Şancı'dan goril paylaşımı "Ayağımı öp..." Uraz Kaygılaroğlu gafı sonrası çok konuşulan Ebru...

Eşi Alpaslan Öztürk ile tatile çıkan Ebru Şancı'dan goril paylaşımı "Ayağımı öp..." Uraz Kaygılaroğlu gafı sonrası çok konuşulan Ebru...

Eski manken olan Ebru Şancı bir süredir ekranda magazin yorumculuğu yapıyor. Yaz ayları gelince soluğu eşi Alpaslan Öztürk'le İtalya'da alan Ebru Şancı, buradan sık sık paylaşım yapıyor bir de eşinin fotoğraflarını paylaşıp adeta aşk tazeliyor. Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu ve Bircan Bali hakkında yaptığı gafla çok konuşulan Şancı, bu kez goril paylaşımıyla güldürdü.

23.06.2023 14:08 - Son Güncelleme: 23.06.2023 14:08
Eşi Alpaslan Öztürk ile tatile çıkan Ebru Şancı’dan goril paylaşımı Ayağımı öp... Uraz Kaygılaroğlu gafı sonrası çok konuşulan Ebru...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Şancı, yine yaptı yapacağını.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşi Alpaslan Öztürk ile tatile çıkan Ebru Şancı’dan goril paylaşımı Ayağımı öp... Uraz Kaygılaroğlu gafı sonrası çok konuşulan Ebru...

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında evlendi.

Eşi Alpaslan Öztürk ile tatile çıkan Ebru Şancı’dan goril paylaşımı Ayağımı öp... Uraz Kaygılaroğlu gafı sonrası çok konuşulan Ebru...

Evlendikten sonra podyumlara veda eden ve 3 çocuk annesi olan Şancı şimdilerde magazin programında yorumculuk yapıyor.

Eşi Alpaslan Öztürk ile tatile çıkan Ebru Şancı’dan goril paylaşımı Ayağımı öp... Uraz Kaygılaroğlu gafı sonrası çok konuşulan Ebru...

Kocasıyla tatile çıkan Ebru Şancı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor zaman zaman.

Eşi Alpaslan Öztürk ile tatile çıkan Ebru Şancı’dan goril paylaşımı Ayağımı öp... Uraz Kaygılaroğlu gafı sonrası çok konuşulan Ebru...

Hatta bizzat eşini paylaşıp, övgü dolu sözlerle de adeta aşk tazeliyor.

SON DAKİKA