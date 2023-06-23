13 yıl dile kolay! Ateş Kuşları’nın Çatal’ı Ahmet Saraçoğlu bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer hem kayınpederi hem de eşi çok ünlüymüş...
ATV'nin popüler dizisi Ateş Kuşları'nda Çatal karakterine hayat veren Ahmet Saraçoğlu'nun hayatı ve ailesi merak konusu oldu. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Boncuk Yılmaz gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçen 47 yaşındaki oyuncunun özellikle evlilik hayatı dikkat çekti. İnternet kullanıcıları en çok "Ahmet Saraçoğlu kiminle evli?" sorusunun yanıtı arattı. Saraçoğlu'nun 13 yıldır ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Öte yandan Saraçoğlu'nun kayınpederi de hem eşi hem de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Ahmet Saraçoğlu hangi oyuncuyla evliymiş...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda Çatal rolü ile izleyici karşısına çıkan Ahmet Saraçoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
AHMET SARAÇOĞLU KİMDİR?
Tam adı Ahmet Yelan Saraçoğlu olan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, Ankara'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezinde çalışmasının ardından 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı.
2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Son olarak Ateş Kuşları'nda rol alan Saraçoğlu'nun özellikle evlilik hayatı dikkat çekti.
İnternet kullanıcıları en çok "Ahmet Saraçoğlu kiminle evli?" sorusunun yanıtı arattı. Saraçoğlu'nun 13 yıldır ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu.